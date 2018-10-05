В Астане создали «Службу спасения бизнеса»

НПП «Атамекен» запустила в Астане пилотный проект «Служба спасения бизнеса», в рамках которого предприниматели смогут получить консультацию или остановить незаконную проверку, сообщается на сайте столичного акимата.

«Служба спасения бизнеса» работает для предпринимателей в различных сферах: общественного питания (рестораны, бары, кафе), сфере услуг (салоны красоты, турагентства, ремонт и пошив одежды и др.), предоставления сервиса (доставка питания), торговли, а также для бизнесменов, осуществляющих любые виды ремонтных и монтажных работ. Проект реализуется в пилотном режиме в Астане и направлен на эффективную экстренную поддержку малого и микробизнеса столицы. По номеру 1432 предпринимателям столицы предоставят актуальную и оперативную консультацию, а мобильная группа «Службы спасения» бизнеса выедет на место», - говорится в сообщении акимата.

Как пояснили в департаменте по связям с общественностью НПП, служба работает по следующему принципу: если к предпринимателю пришли с незаконной проверкой контролирующие органы, полиция, налоговая или миграционная служба, либо у них арестовывают счета, отключают бизнес-объект от коммуникаций, им будет оказана «экстренная помощь».

В состав мобильной группы входят сотрудники НПП «Атамекен», прокуратуры, антикоррупционных органов, ДВД и ДЧС Астаны.

Предполагается, что в случае успешной апробации проект будет внедрен по всей республике.