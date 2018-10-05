В Астане создали «Службу спасения бизнеса»

Предпринимателей будут консультировать по телефону или выезжать на место для оказания помощи
НПП «Атамекен» запустила в Астане пилотный проект «Служба спасения бизнеса», в рамках которого предприниматели смогут получить консультацию или остановить незаконную проверку, сообщается насайте столичного акимата.
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