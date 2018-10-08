Работникам бюджетной сферы выдадут сертификаты на 1 млн тенге по программе «7-20-25»

Для снижения первоначального взноса по программе «7-20-25» будет выпущено 50 тыс. жилищных сертификатов для работников бюджетной сферы, при этом 10 тыс. будут вручены уже до конца года, сообщает «Казинформ» .

«Жилищные сертификаты «7-20-25» существенно снизят первоначальный взнос для работников бюджетной сферы при участии в ипотечной программе. Распределять сертификаты «7-20-25» будут акиматы городов и областей согласно потребностям жителей своих регионов», - сообщили в пресс-службе АО «Ипотечная организация «Баспана».

Указывается, что сертификаты будут выпущены во исполнение поручения главы государства в ходе послания в пятницу.

«Главой государства поручено проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Как отмечено, выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону. Совместно с партией «Нұр Отан» нами была начата работа по снижению финансовой нагрузки для участников программы «7-20-25» на местах. Мы эту работу активно продолжим и уже на этой неделе совместно с акиматами начнем выдавать жилищные сертификаты казахстанцам», - рассказал председатель правления Ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

Средний номинал одного жилищного сертификата составит 1 млн тенге. Таким образом, для стимулирования населения в участии в ипотечной программе местными исполнительными органами будут выделено не менее 50 млрд тенге.

Напомним, в ходе послания народу Казахстана 5 октября глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство и акимы не работают по реализации жилищной программы «7-20-25» и пообещал по итогам года оценивать работу руководителей на местах именно по этому критерию, и не все пойдут в 2019 год в своей должности. В качестве примера он привел жилищные сертификаты, которые ввел Асет Исекешев, будучи акимом Астаны. Бывший глава столицы внедрял частичное субсидирование первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.

«Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых в регионах. Так сделала Астана, идите и учитесь», - заявил президент.

