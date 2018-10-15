Апелляционная коллегия Алматы признала законным решение о прекращении выпуска Ratel

Апелляционная коллегия Алматы признала законным приказ комитета информации министерства информации и коммуникаций РК о снятии с учета Ratel.kz, сообщила президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева. Наследники покойного Геннадия Бендицкого пытались оспорить законность этого приказа в Ауэзовском районном суде, но в иске им было отказано, в связи с чем они обратились в апелляционную коллегию.

«15 октября в городском суде Алматы состоялось рассмотрение апелляционной жалобы наследников известного журналиста Геннадия Бендицкого – его детей Олега и Екатерины. Апелляционная коллегия признала приказ мининфо законным, жалобу Бендицких оставила без удовлетворения», - написала Калеева на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что сын и дочь основателя Ratel.kz просили признать незаконным приказ №2 от 18 апреля 2018 года комитета информации министерства информации и коммуникаций РК «О признании утратившим силу свидетельства о постановке на учет Ratel.kz», отменить его и устранить в полном объеме допущенные нарушения своих прав.

10 сентября апелляционная коллегия городского суда Алматы удовлетворила ходатайство адвоката Ларисы Доставаловой о приостановлении дела по закрытию Ratel.kz до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция на решение Ауэзовского суда.

В Ауэзовском районном суде рассматривался иск детей Геннадия Бендицкого, которые просили признать незаконным решение министерства информации и коммуникаций о прекращении выпуска Ratel.kz. Районный суд в иске отказал, наследники покойного журналиста в свою очередь обратились в апелляционную коллегию городского суда Алматы. Параллельно аналогичное решение Медеуского районного суда поступило в городской суд по иску владельцев сетевого издания Ratel.kz.

На главного редактора Ratel.kz Марата Асипова было заведено уголовное дело.

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