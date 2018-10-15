Более 20 документов подпишут Казахстан и Финляндия в ходе визита Назарбаева - МИД

Ожидается, что по итогам визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финляндию, который состоится 16-17 октября, будет подписано более 20 документов, в том числе коммерческие контракты, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

«Это второй официальный визит президента Казахстана в Финляндию, первый государственный визит президента Нурсултана Назарбаева в Финляндию состоялся в марте 2009 года. Программа визита предусматривает встречи на высшем уровне с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в целях усиления экономического направления сотрудничества состоится встреча главы государства с представителями финского бизнеса», - сказал Смадияров на брифинге.

Он отметил, что также ожидается подписание сторонами более 20 документов, среди которых коммерческие контракты.

По данным МИД, товарооборот за 2017 год между Казахстаном и Финляндией достиг $307,9 млн. За январь-июль 2018 года товарооборот составил $160,1 млн.

В Казахстане действует свыше 50 предприятий с участием финского капитала.