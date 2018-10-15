Александра Кузнецова объявили в розыск

Бостандыкский районный суд удовлетворил представление полиции об объявлении в розыск осужденного за драку у бара «Чукотка» Александра Кузнецова, передает «Казинформ» .

«Представление начальника УВД Бостандыкского района об объявлении в розыск осужденного Кузнецова удовлетворить. Объявить в розыск», - огласил постановление после перерыва судья Темиржан Кудабаев.

Осуществление розыска возложено на Бостандыкский УВД.

Напомним, 14 августа Алматинский областной суд в Талдыкоргане отменил постановление Капшагайского суда о замене Кузнецову неотбытой части наказания штрафом. Брат погибшего в драке Даулет Мураткалиев подал апелляцию на решение первой инстанции. Тогда Мусина заявила о намерении направить кассационную жалобу и записаться на прием к председателю Верховного суда Жакипу Асанову. Однако Верховный суд отказал в пересмотре этого дела.

Друзья Кузнецова сообщали, что он покинул Казахстан. На слушаниях в Бостандыкском районном суде стало известно, что он улетел в Стамбул.

2 июня Александру Кузнецову заменили неотбытый срок денежным штрафом.

Кузнецов был осужден за драку у бара «Чукотка» в Алматы, в результате которой погиб Сырым Мураткалиев. В июне 2015 года судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на полтора года по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Позднее апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.