Александр Кузнецов улетел в Турцию – полиция

В Бостандыкском районном суде №2 Алматы проходят слушания по делу осужденного за драку у бара «Чукотка» Александра Кузнецова. Правоохранительные органы намерены объявить его в розыск. Как заявил на суде представитель полиции, Кузнецов улетел в Турцию, сообщает «Казинформ» .

Так, по информации представителя полиции, 22 августа в Бостандыкское РУВД на исполнение поступило постановление Алматинского областного суда об отмене замены наказания на штраф в отношении Кузнецова. Стражам порядка нужно было найти его и вернуть обратно в колонию. Но полицейские не смогли найти его. По словам соседей Кузнецова, он не появлялся дома.

Как стало известно на суде, полиция установила, что Кузнецов 13 августа вылетел авиакомпанией Turkish Airlines рейсом Алматы-Стамбул и обратно не возвращался.

Между тем по словам адвоката Алмы Мусиной, в материалах дела отсутствует письменный опрос матери осужденного. Также в деле имеется рапорт полицейских, которые выезжали домой к Кузнецову – документ датирован 7 августа, хотя постановление апелляционного суда вынесено 14 августа.

Суд отложил заседание и решил вызвать в качестве свидетеля мать осужденного.

Напомним, 14 августа Алматинский областной суд в Талдыкоргане отменил постановление Капшагайского суда о замене Кузнецову неотбытой части наказания штрафом. Брат погибшего в драке Даулет Мураткалиев подал апелляцию на решение первой инстанции. Тогда Мусина заявила о намерении направить кассационную жалобу и записаться на прием к председателю Верховного суда Жакипу Асанову. Однако Верховный суд отказал в пересмотре этого дела.

Друзья Кузнецова сообщали, что он покинул Казахстан.

2 июня Александру Кузнецову заменили неотбытый срок денежным штрафом.

Кузнецов был осужден за драку у бара «Чукотка» в Алматы, в результате которой погиб Сырым Мураткалиев. В июне 2015 года судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на полтора года по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Позднее апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

