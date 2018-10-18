Более 1 млн предпринимателей перейдут на онлайн ККМ к 2020 году – Минфин

До 2020 года практически все субъекты МСБ, в это порядка 1,2 млн объектов, внедрят онлайн контрольно-кассовые машины (ККМ), что позволит бороться с теневой экономикой. Такие планы ставит перед собой министерство финансов, заявил в четверг в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Алихан Смаилов. По его сведениям, около 80 тыс. онлайн ККМ будет установлено до конца текущего года.

«Главой государства поставлена задача по сокращению теневого рынка на 40% в течение трех лет. Теневой рынок у нас – это в основном розничный рынок. Поэтому мы должны на этом сегменте нашего рынка сократить. Сейчас большая работа еще проводится по онлайн контрольно-кассовым машинам. До конца текущего года мы планируем 80 тыс. таких онлайн ККМ внедрить. То есть те торговые точки, те предприниматели, которые реализуют свои товары и услуги, должны перейти на онлайн ККМ», - заявил Смаилов.

Вместе с тем он отметил, что для приобретения таких аппаратов бизнесу будут даваться послабления в виде налоговых вычетов.

«Вообще задача стоит до 2020 года, чтобы практически все, а это более 1 млн 200 тыс. онлайн ККМ, были внедрены в Казахстане», - добавил министр.

В целом, говоря о совершенствовании администрирования и в рамках борьбы с теневыми оборотами, только в текущем году Минфин выявил 11 случаев веб-сайтов онлайн-казино.

«По ним были приняты соответствующие меры по прекращению из деятельности», - подчеркнул Смаилов.

По администрированию подакцизной продукции введены контрольные приборы учета, которые позволяют осуществлять контроль над производством и оборотом алкогольной продукции и нефтепродуктов.

«Они установлены на 48 заводах-производителях алкогольной продукции и 19 нефтеперерабатывающих заводах. Также возбуждено 98 уголовных дел за незаконный оборот алкогольной продукции. Планируется такие приборы учета установить на всех автозаправочных станциях», - добавил он.

Кроме того, с 2020 года планируется маркировка учетно-контрольными марками нового образца по алкогольной продукции с использованием кодирования, предусматривающего отслеживание движения продукции от производителя до конечного потребителя.