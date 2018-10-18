Спецслужбы ШОС создали защищенный канал связи

Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создали защищенный канал связи для оперативного обмена информацией об угрозах терроризма. Как отметил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Бишкеке, киберпространство должно быть под контролем компетентных служб для борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС.

«Наконец-то завершили работу по созданию защищенного канала связи. Этот вопрос очень важен для нас. Создание системы мер и механизмов совместного оперативного реагирования на угрозы безопасности в регионе способно еще больше повысить потенциал ШОС. Этим мы сейчас и занимаемся», - сказал Смирнов, отметив, что создание канала связано с вопросом расширения банков данных о терроризме в спецслужбах стран ШОС.

По его словам, на заседании «много вопросов было связано с обеспечением безопасности в киберпространстве».

«Это постоянный мониторинг и обмен информацией, связанной с терроризмом или экстремизмом, связанной с нашими функциями в этой сфере. Мы предложили такое решение и все страны это поддержали», - сообщил он, уточнив, что выработать единое решение было непросто, поскольку нет единых критериев оценки материалов в интернете из-за наличия в каждом государстве ШОС собственных систем мониторинга.

«Тем не менее, нам удалось выйти на единое согласованное решение. Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», - подчеркнул он.

По его словам, принятое на заседании совета РАТС ШОС решение «создает необходимые условия для эффективного сотрудничества компетентных органов наших стран в мониторинге глобального информационного пространства на предмет выявления таких угроз».

Совместная рабочая группа экспертов выработает предложения в этой сфере.

В заседании приняли участие делегации спецслужб Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.