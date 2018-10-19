МИД Казахстана предупредил об угрозе возвращения боевиков ИГ в страны ЦА

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил «РИА Новости» о существовании реальной угрозы возвращения террористов «Исламского государства» из Сирии в страны их исхода, в том числе в государства Центральной Азии.

«В контексте поражения террористической группировки ДАИШ (арабское наименование «Исламского государства» – V) в Сирии, на данном этапе существует реальная угроза возвращения террористов в страны их исхода, в том числе государства Центральной Азии, и на это необходимо обратить самое пристальное внимание», - сказал Абдрахманов, письменно отвечая на вопросы агентства.

Одним из основных условий для локализации данного очага нестабильности Казахстан считает скорейшую нормализацию внутренней обстановки в Сирии, добавил глава МИД.

Вместе с тем он отметил, что республика «с большой надеждой» восприняла недавние договоренности по мирному урегулированию ситуации в Идлибе, достигнутые между Россией и Турцией.

«Казахстан с большой надеждой воспринял недавние договоренности по мирному урегулированию ситуации в Идлибе, достигнутые между государствами-гарантами Астанинского процесса — Россией и Турцией, которые предотвратили новые массовые человеческие жертвы среди гражданского населения провинции, а также способствовали недопущению дальнейшей эскалации и без того напряженной гуманитарной ситуации в этой многострадальной стране», - сказал Абдрахманов.

По словам главы МИД Казахстана, подобные скоординированные решения на сирийском направлении служат «неоспоримым свидетельством высокой эффективности существующего астанинского переговорного формата, а также нацеленности сторон на сохранение «духа Астаны» при урегулировании проблемных вопросов вокруг Сирии».

«В свою очередь наша страна в качестве непостоянного члена СБ ООН, а также нейтрального и объективного медиатора в сирийском конфликте продолжит оказывать необходимое содействие заинтересованным сторонам, в том числе путем предоставления астанинской площадки для проведения межсирийских переговоров под патронажем ООН с целью скорейшего достижения прекращения кровопролития и мирного урегулирования конфликта», - добавил Абдрахманов.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения. Однако начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Ожидается, что оно начнется в первых числах ноября. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первом плане политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев, эти вопросы обсуждаются на площадках Астаны и Женевы.