Цеснабанк увеличил заем у Нацбанка до 200 млрд тенге

АО «Цеснабанк» увеличил краткосрочный заем в Нацбанке до 200 млрд тенге и надеется вернуть его в течение года, сообщает Рейтер.

«Сначала Нацбанк дал нам 150 млрд тенге, мы вернули 100 млрд тенге, потом появился ажиотаж, и Нацбанк разрешил нам использовать возвращенные 100 млрд тенге. В конце сентября пришлось ходатайствовать перед Нацбанком об увеличении займа до 200 млрд тенге», - сообщил председатель правления «Цеснабанка» Ульф Вокурка агентству Рейтер в пятницу.

По его словам, этот заем является краткосрочным и будет на балансе банка не более 12 месяцев.

«Такая у нас с Нацбанком договоренность», - сказал Вокурка.

Между тем сообщается, что Цеснабанк, получивший в сентябре дополнительную господдержку на 450 млрд тенге, намерен разместить четыре выпуска облигаций со сроками погашения от 5 до 15 лет на сумму до 500 млрд тенге.

«Мы надеемся, что в первой половине ноября мы разместим больше половины этой суммы. Мы идентифицировали спрос и мы уверены в том, что это придаст долгосрочное, прочное фондирование банку в его дальнейшем развитии», - сказал Вокурка.

Напомним, в августе 2018 года АО «Цеснабанк» «в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности» был привлечен краткосрочный заем Национального банка РК в сумме 150 млрд тенге.

В сентябре правительством Казахстана и Национальным банком утвержден механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанк» на сумму 450 млрд тенге.