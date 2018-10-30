Правительство одобрило госпрограмму продуктивной занятости до 2021 года

Министерство труда и социальной защиты населения во вторник представило правительству проект программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, статус которой изменен на государственную. Как сообщила глава профильного ведомства Мадина Абылкасымова, в рамках уточненного документа предусматриваются новые подходы проведения краткосрочного профессионального обучения для обеспечения полного трудоустройства обучаемых.

В частности, по словам министра, предлагается ужесточение квалификационных требований для учебных центров и учебных заведений, в части наличия соответствующей материально-технической базы, квалифицированных педагогов, использования элементов дуального обучения и трудоустройства не менее 60% выпускников.

Для обеспечения формирования качественного состава организаций обучения Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» предусматривается формирование реестра учебных центров и учебных заведений.

«В целях обеспечения обучения по востребованным на рынке труда профессиям предусматривается расширение и утверждение перечня востребованных профессий и навыков для краткосрочного профессионального обучения», - также сообщила министр.

В условиях цифровизации и технологической модернизации отраслей отечественной экономики, Минтруда и соцзащиты предлагает новый механизм в части переподготовки трудовых ресурсов для Индустрии 4.0. Для этого работодателям предоставляется возможность переквалификации действующих работников, в том числе сокращаемых работников, при условии софинансирования не менее 50% стоимости обучения.

«В настоящее время подписано 694 дорожных карт с крупными предприятиями, и сокращаемые работники будут иметь возможность прохождения курсов переподготовки кадров в рамках данного направления», - проинформировала Абылкасымова.

Кроме того, в документе интегрированы меры господдержки по подготовке кадров с высшим, техническим и профессиональным образованием по проекту «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін»)», с последующим закреплением выпускников в регионах обучения.

Второе направление программы нацелено на развитие массового предпринимательства. В частности, для ускорения доведения микрокредитов до конечных заемщиков проектом госпрограммы предусматривается увеличение их размеров в сельских населенных пунктах для развития якорной кооперации – от 5 до 8 тысяч МРП. Снижены требования по созданию рабочих мест для участников якорной кооперации и действующих предпринимателей сел и малых городов, число участников программы дополнены действующими предпринимателями, а также включена норма по гарантированию предпринимателей - участников якорной кооперации, срок государственной регистрации которых в налоговых органах более трех лет.

Кроме того, госпрограммой предусматривается усиление координации государственных органов в части мониторинга создания рабочих мест в рамках государственных программ, инвестиционных проектов и в сфере МСБ. Для этого будет разработана интегрированная карта создаваемых рабочих мест в разрезе регионов и отраслей экономики с использованием инструментов проектного управления.