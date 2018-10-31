Мажилис одобрил проект бюджета на 2019-2021 годы

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», а также гарантированный трансфер на ближайшие три года. В частности, в новом бюджете правительство ожидает достичь роста экономики в 2019 году до 3,9%, а уровень инфляции снизить до 4-6%.

«Согласно прогнозам МВФ в 2018-2019 годах ожидается постепенный рост мировой экономики на уровне 3,9 %. Консенсус-прогноз цены на нефть мировых финансовых организаций в 2019 году составляет $66,7 за баррель. С учетом этого цена на нефть при базовом сценарии определена $60. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9 % в 2019 году с последующим ростом до 4,6 % в 2023 году. Среднегодовой темп роста ВВП составит 4,2 %», - рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя прогноз социально-экономического развития страны до 2023 года.

Основой движущей силой роста экономической активности, по его словам, в среднесрочной перспективе станут отрасли обработки и АПК, строительная индустрия, транспортно-логистическая сфера и сервисная экономика. Обрабатывающая промышленность вырастет на 4,4 %, горнодобывающая промышленность на 3,0 %. Устойчивый темп сохранится в сельском хозяйстве – 6,4 %, строительной отрасли – 4,2 % и торговле – 4,6 %.

«Объем добычи нефти увеличится с 88,0 млн тонн в 2019 году до 99,0 млн тонн в 2023 году за счет увеличения нефтедобычи на месторождении Кашаган и проекта будущего расширения ТШО. Объем экспорта составит $56,5 млрд в 2019 году с увеличением до $68,5 млрд в 2023 году, импорт вырастет с $34,8 млрд в 2019 году до $41,9 млрд в 2023 году», - также сообщил министр, отметив, что целевой коридор годовой инфляции Национальным банком сохранен в пределах 4-6% в 2019 году, с последующим снижением до 3-4% в 2020-2023 годах.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2019 году в сумме 6 809,7 млрд тенге, в 2020 году – 7 382,0 млрд тенге, в 2021 году – 8 024,7 млрд тенге. Дефицит бюджета в 2019 году запланирован на уровне 2018 года 1,5 % к ВВП, с последующим сокращением в 2020 году до 1,4 % к ВВП и в 2021 году до 1,3 % к ВВП. Ненефтяной дефицит по прогнозам сократится с 6,9 % к ВВП в 2019 году до 5,3 % к ВВП в 2021 году. Это в пределах целевых значений по ненефтяному дефициту, установленных Концепцией формирования и использования средств Национального фонда (в 2019 году – 7,2 % к ВВП, в 2020 году – 7,0 % к ВВП, в 2021 году – 6,6 % к ВВП). Прогноз расходов республиканского бюджета определен в 2019 году в объеме 10 715,9 млрд тенге, в 2020 году – 11 080,8 млрд тенге, в 2021 году – 11 427,9 млрд тенге. При цене на нефть $60/баррель валютные активы Национального фонда по прогнозам увеличатся в 2019 году с $62,3 млрд до $67,6 млрд в 2021 году (31,8 % к ВВП).

По словам министра финансов Алихана Смаилова, основа бюджета и его финансовые возможности построены на проведении стимулирующей макроэкономической политики, которая реализуется через постепенное снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов и обеспечение устойчивости налоговых поступлений. Объем нефтяных поступлений в бюджет в виде гарантированного трансферта из Национального фонда и экспортной таможенной пошлины на нефть (ЭТП) на 2019 год составит 3,5 трлн тенге, или 5,4% к ВВП с последующим снижением к 2021 году до 4,1%. Доля нефтяных поступлений в бюджет снижается с 35,5% в 2019 году до 28,9% в 2021 году.

«Ограниченное использование средств Национального фонда, а также рост цен на нефть уже в текущем году приведет к досрочной стабилизации активов фонда», - считает он.

Объем ненефтяных поступлений на 2019 год запланирован в размере 6,3 трлн тенге с ростом к плану текущего года на 973,2 млрд тенге, или на 18,3%.

«Проект республиканского бюджета обеспечивает реализацию задачи по удержанию долга на безопасном уровне за счет снижения дефицита бюджета с 1,5% к ВВП в 2019 году до 1,3% к 2021 году», - заверил глава Минфина.

Он также сообщил, что расходы республиканского бюджета в 2019 году составят 10,7 трлн тенге с ростом на 11 % к плану текущего года (2020 год – 11,1 трлн тенге, 2021 год – 11,4 трлн тенге). Расходы социального блока в полной мере увязаны с системной реформой построения нового человеческого капитала Стратегии-2025 и в трехлетнем периоде составят 15,7 трлн тенге, из них на 2019 год – 4,8 трлн тенге, или 45% от общего объема расходов, и уже в 2021 году этот показатель составит 49,1%. В реализацию послания президента расходы социального блока увеличены на 107,0 млрд тенге в связи с повышением размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 42 500 тенге, увеличением объемов по строительству школ на 50 млрд тенге за три года, а также в связи с необходимостью усиления работы школьных психологов.

Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики связаны с реализацией политики обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики, технологическим обновлением, цифровизацией и в среднесрочном периоде составят 4,6 трлн тенге, из них на 2019 год – 1,8 трлн тенге.

«В целом на реализацию посланий главы государства и 5 социальных инициатив на трехлетний период проектом республиканского бюджета предусмотрено 2,4 трлн тенге, из них на 2019 год – 817 млрд тенге. Также в реализацию поручений главы государства по повышению эффективности управления в вопросах формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа предлагается передать соответствующие расходы от министерства обороны министерству оборонной и аэрокосмической промышленности в сумме 976,2 млрд тенге на трехлетний период, в том числе на 2019 год – 255,7 млрд тенге, на 2020 год – 346,7 млрд тенге, на 2021 год – 373,8 млрд тенге», - также проинформировал Смаилов.

Что касается проекта закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы», то он определен на уровне 2 450 млрд тенге в 2019 году, 2 300 млрд тенге – в 2020 году и 2 000 млрд тенге – в 2021 году.

«Определенные на 2019-2021 годы размеры гарантированного трансферта из Национального фонда обеспечивают выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного значения ВВП», - заявил глава Миннацэкономики.