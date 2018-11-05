Депутаты предложили не учитывать стипендию студентов при назначении адресной помощи

Депутаты мажилиса считают необходимым убрать студентов, получающих стипендию, из получателей адресной социальной помощи. И министерство труда и социальной защиты населения готово поддержать это предложение. Об этом заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Мадина Абылкасымова.

«В доход домохозяйств зачисляется стипендия студентов. То есть семья студента лишается права получения адресной социальной помощи. К примеру, в одной семье студент поступил на грант, учится хорошо, получает стипендию, а в другой семье студент стипендию не получает. Семья студента-отличника лишается АСП, в отличие от другой семьи», - объяснила депутат Джамиля Нурманбетова.

В итоге если студент, получающий стипендию, проживает в семье, то семья лишается адресной социальной помощи, а если живет в другом месте, то семья имеет возможность ее получать.

«Может быть, исключить студента, получающего стипендию, из категории лиц, получающих АСП, при этом не лишая семью студента возможности получения АСП?», - поинтересовалась депутат.

По данным Минтруда, по итогам девяти месяцев текущего года адресную социальную помощь получают 10 403 студента, и их доход «действительно учитывается», и большинство из них проживают отдельно.

«Мы однозначно считаем, что можно поддержать это предложение. Если вы поддержите нас, то мы готовы войти с этим законом», - заверила Абылкасымова.