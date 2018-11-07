Снизить тарифы на электроэнергию до конца года поручил Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что госорганы, отвечающие за работу субъектов естественных монополий, бездействуют и «попустительствуют творящемуся безобразию в сфере тарифообразования». Прежде всего, плохо работает министерство национальной экономики. В этой связи в среду по итогам заседания Совета безопасности глава государства дал министрам конкретные поручения, в том числе, до конца года снизить тарифы на электроэнергию.

«Я еще раз подтверждаю, что уполномоченные органы, которые обязаны этим заниматься, бездействуют и попустительствуют творящемуся безобразию в сфере тарифообразования. Никто не следит. Прежде всего, этим вопросом плохо занимается министерство национальной экономики, и его антимонопольщики не справляются. Все можно объяснить, но на конкретные вопросы, когда от этого страдает население, никто из вас не может дать ответ. Антимонопольный комитет, слово «анти» всегда должен проявлять принципиальность. Стоять на страже повседневных людей, потребителей», - заявил Назарбаев.

В этой связи он поручил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву разобраться с деятельностью антимонопольного комитета, дать оценку эффективности работы на уровне всех региональных антимонопольных ведомств.

«Министерство энергетики должно нести ответственность за каждый тиын, уплаченный потребителем. Куда они уходят? Деньги должны работать на развитие нашей экономики. Принимая каждый раз решение о повышении тарифов, в первую очередь нужно учитывать платежеспособность населения. Публичное обсуждение всех планируемых тарифов или не проводится вовсе, или сводится к формализму. Вот у них там тарифы такие, вот у нас. Это не объяснение. Надо посмотреть, что у нас конкретно, как живет человек и какие у него способности оплачивать. Надо изменить действующих механизм, предусматривающий привлечение, широкое обсуждение общественности, НПО, СМИ к этому делу. У антимонопольного комитета нет обратной связи с населением, обоснованной на современных техсредствах», - продолжил давать поручения президент.

Далее глава государства поручил министру энергетики Канату Бозумбаеву до конца года «решить со снижением стоимости электроэнергии».

«По итогам ноября мы закончим все проверки, - тут же пообещал Бозумбаев. - Думаю, что на системообразующих будет снижение».

«Для населения в целом, для простых граждан. (...) Все правительство здесь, вместе работайте», - заявил Назарбаев.

В целом правительству и генеральной прокуратуре президент поручил «довести до конца исполнение всех актов органов прокуратуры», то есть расследование.

«За сказанные слова должны нести ответственность, если есть на то деяние соответствующее. Кто будет препятствовать, привлекать до уголовной ответственности... Добиться снижения необоснованных тарифов. По начатым уголовным преследованиям дать принципиальную оценку, довести до конца. Результаты доложить мне. Правительству нужно вернуться к проекту антимонопольного закона», - заключил глава государства.