Новые правила интернет-торговли законодательно закрепят в Казахстане

В министерстве национальной экономики намерены усилить защиту прав потребителей, пользующихся услугами интернет-торговли. Для этого в новом проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» прописали алгоритм, начиная от выбора товара до его продажи, сообщил в пятницу в ходе презентации документа в мажилисе вице-министр ведомства Айбатыр Жумагулов.

«Развитие электронной торговли без защитных мер со стороны потребителя невозможно. Потому что если не будет доверия к электронной торговле, то и развития торговли не будет. В связи с этим в данном законопроекте, с учетом рекомендаций ОЭСР и международных экспертов, мы включили отдельные нормы, в том числе обязательства субъектов электронной торговли по соответствию товаров и их описанию и обязательное указание места нахождения продавца, чтобы в случае необходимости можно было нормально вернуть товар», - рассказал Жумагулов.

Кроме того, согласно требованиям в новом законопроекте на электронной торговой площадке еще до заключения сделки должны обсудить с покупателем все условия и возможные дополнительные затраты.

«Нередко бывают такие случаи, когда сделка заключается, а потом начинают выявляться различные комиссии. Чтобы таких моментов не было, все условия должны быть оговорены до заключения договора», - подчеркнул вице-министр.

Более того, в законопроекте прописаны вопросы взаимодействия субъекта электронной торговли с представителем уполномоченного органа по защите прав потребителей.

«По товарам низкого качества, которые могут оказать вред, в этой части мы тоже указываем в данном законе. Таким образом, защите прав потребителей мы уделяем больше внимание в рамках данного закона», - заверил Жумагулов.