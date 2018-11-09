Новые правила интернет-торговли законодательно закрепят в Казахстане

В законодательстве усилят защиту прав потребителей
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В министерстве национальной экономики намерены усилить защиту прав потребителей, пользующихся услугами интернет-торговли. Для этого в новом проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» прописали алгоритм, начиная от выбора товара до его продажи, сообщил в пятницу в ходе презентации документа в мажилисе вице-министр ведомства Айбатыр Жумагулов.
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