Подозреваемым в убийстве Дениса Тена в очередной раз продлили арест

Своим постановлением суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нуралы Киясова, подозреваемого в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство) УК РК, еще до 15 суток – до 3 декабря. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Армана Кудайбергенова, подозреваемого в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,5 (разбой), ст. 99 ч. ч.2 п.п. 7,8 (убийство) также продлена до 15 суток – до 4 декабря. В отношении Жанар Толыбаевой, подозреваемой в недонесение о преступлении (ст.434) и покушении на совершение кражи по предварительному сговору (ст.24 ч.3 ст.188 ч. 2 п.1) мера пресечения продлена до 15 суток, то есть до 7 декабря.

Отметим, что суд уже четвертый раз продлевает арест подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста. При этом еще 14 сентября глава МВД Калмуханбет Касымов заявлял, что дело передадут в суд до конца сентября. И 25 сентября в ходе пресс-конференции он сообщил, что «идут процедуры ознакомления и окончание уголовного дела».

Между тем сегодня ровно 4 месяца со дня гибели Дениса – 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.