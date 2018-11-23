В Минздраве сообщили о новых случаях госпитализации с подозрением на менингит

В министерстве здравоохранения рассказали об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции в стране на 23 ноября. По данным ведомства, в Казахстане зарегистрировано два новых случая госпитализации с подозрением на менингит.

«С подозрением на менингококковую инфекцию госпитализировано 2 больных, состояние средней степени тяжести. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», - говорится в сообщении Минздрава.

По информации Sputnik Казахстан, один человек госпитализирован в Северо-Казахстанской области, второй – в Туркестанской.

Всего с начала года зарегистрировано 88 подтвержденных случаев менингококковой инфекции. При этом в конце октября Миздрав сообщал о 85 подтвержденных случаях.