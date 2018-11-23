В Минздраве сообщили о новых случаях госпитализации с подозрением на менингит

Один человек с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализирован в СКО, второй – в Туркестанской области
В министерстве здравоохранения рассказали об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции в стране на 23 ноября. По данным ведомства, в Казахстане зарегистрировано два новых случая госпитализации с подозрением на менингит.
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