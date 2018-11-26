Полицейские лидируют в списке должников по налогам среди госслужащих Алматы

Департамент государственных доходов по городу Алматы провел анализ исполнения обязательств по уплате налога на имущество среди государственных служащих. Самыми «неисполнительными по уплате налогов на собственность» названы сотрудники полиции и военнослужащие.

«В результате проведенного анализа было установлено, что по городу Алматы 1 312 сотрудников государственных органов своевременно не исполнили обязательства по оплате налогов. Так, военнослужащие и полицейские являются самыми неисполнительными по уплате налогов на собственность среди госслужащих: сотрудники ДВД Алматы – 418 человек с общей суммой неуплаченных налогов более 8,6 млн тенге; войсковых частей –346 человек с общей суммой неуплаченных налогов более 5,1 млн тенге», - говорится в сообщении ДГД.

Кроме того, 86 сотрудников местных исполнительных органов задолжали по налогам на имущество 2,5 млн тенге, 83 сотрудника Национального банка – 982 тыс. тенге; 51 сотрудник ЧС – 556 тыс.тенге.

В списке должников по налогам на собственность числятся сотрудники и других государственных органов – по данным ДГД, 328 человек задолжали 7,2 млн тенге.

«Списки государственных служащих, имеющих задолженность по налогам, будут опубликованы в конце 2018 года», - уточнили в департаменте.

Срок уплаты налога на имущество истек 30 сентября, налог на транспортные средства с физических лиц за 2018 год необходимо уплатить до 31 декабря. В случае несвоевременной уплаты налогов начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, напомнили в ДГД.