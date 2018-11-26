Принятие программы развития туризма в Казахстане перенесено на апрель 2019 года

Государственная программа по развитию туризма в Казахстане не будет принята до конца года, как это планировалось ранее. В понедельник в ходе пленарного заседания сената заместитель министра культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила, что документ будет принят только в апреле 2019 года. Правда, уточнять, в связи с чем принято такое решение, она не стала.

«По поручению главы государства министерству культуры и спорта было поручено подготовка (программы развития туризма – V). Сейчас работа ведется по развитию туризма и, в общем, проект программы подготовлен», - рассказала Раимкулова.

Однако, по ее словам, сроки принятия программы перенесены.

«На сегодня, 20 ноября, руководителю администрации президента на имя господина Асета Исекешева министерством было направлено письмо-заявка, ходатайство, чтобы перенести сроки разработки программы на апрель 2019 года, срок был в декабре. Но проект программы есть», - заверила замминистра.

Напомним, что глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе открытия парламентской сессии поручил парламенту принять поправки в законодательство в сфере туризма до конца 2018 года.