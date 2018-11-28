В США двух казахстанцев обвинили в мошенничестве в интернете на $36 млн

Власти США обвинили шесть граждан России и двух граждан Казахстана в цифровом мошенничестве с рекламой. Согласно заявлению прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, их обвиняют в причинении ущерба более чем на $36 млн, сообщает «Коммерсантъ» .

Обвинения заочно предъявлены россиянам Александру Жукову, Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву и казахстанцам Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову. Согласно обвинительному заключению, они «использовали сложные компьютерные программы и инфраструктуру по всему миру для мошенничества в индустрии цифровой рекламы». В частности, Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков при содействии Овсянникова в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года управляли рекламной сетью («Рекламная сеть № 1») и получали деньги за размещение рекламных блоков на сайте, однако в действительности эти объявления реальные пользователи не просматривали. Компании же заплатили за эту рекламу более $7 млн. Вторую аналогичную схему, которая действовала с декабря 2015 года по октябрь 2018 года («Рекламная сеть №2»), реализовали Овсянников, Тимченко и Исаев. Эта схема, по данным следователей, принесла более $29 млн.

Овсянников, Жуков и Тимченко были задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии соответственно, сейчас они ожидают экстрадиции в США, остальные подозреваемые находятся на свободе.

Напомним, что три гражданки Казахстана проходят по другому делу о крупном мошенничестве в США, связанного с продажей раритетных автомобилей. По данному делу были задержаны 25 человек, в том числе Азиза Джалулова 1994 года рождения, Диора Аширова 1991 года и Елена Кудайбергенова 1970 года. Сумма ущерба оценивается на уровне $4,5 млн. В настоящее время казахстанки отпущены под залог.