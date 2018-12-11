В акимате Астаны назвали сроки завершения строительства проблемных объектов

Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун рассказал о ситуации с проблемными объектами долевого строительства в столице. По его словам, таких объектов на сегодняшний день насчитывается 29, сообщается на сайте акимата.

«По первым заявлениям, которые начали у нас поступать в начале 2015 года, были выявлены более 100 проблемных объектов. Был разработан совместный план действий в рамках МВК. На начало текущего года это количество сократилось до 62 объектов, остальные объекты были введены в эксплуатацию. На сегодняшний день по результатам проведенной работы из 62 объектов особо проблемных осталось 29. В основном это объекты, по которым выявлены конкретные фаты хищения средств, и в отношении застройщиков приняты меры, большинство из них на сегодняшний день уже осуждены. Данные объекты будут достраиваться в рамках программы «Нурлы жер», выделено 40 млрд тенге фонду «Байтерек». Из этих 40 млрд на сегодняшний день получено всего 4 млрд», - рассказал Хорошун.

По его словам, средства будут осваиваться по мере того, как будет получено заключение технического, финансового аудита по проблемным объектам, разработана проектно-сметная документация и получено заключение госэкспертизы.

«Мы три недели назад провели конкурс и определили первого поставщика на завершение объекта «Азбуки жилья» - это жилой комплекс «Гарант». Подрядчик начал работать, и мы планируем, что в четвертом квартале следующего года он будет введен в эксплуатацию», - отметил Хорошун.

Что касается остальных объектов, то замакима подчеркнул, что «по остальным расписаны планы». Акимат планирует до середины 2019 года завершить по ним разработку ПСД и определить подрядчиков на завершение строительства.

«Необходимо отметить, что если в прошлый кризисный период достройка проводилась по различным механизмам, в том числе выделялись средства на безвозвратной основе по тем объектам, застройщики которых были осуждены, то (…) то сейчас средства выделяются на возвратной основе, и мы должны будем через 4 года эти средства вернуть. То есть по каждому объекту просчитывается финансовая модель, позволяющая после завершения строительства данного объекта реализовать активы и средства вернуть назад в бюджет», - пояснил Хорошун.



