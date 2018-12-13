Решение суда о ликвидации Qazaq Banki вступило в силу

Апелляционную жалобу на решение суда о ликвидации Qazaq Banki отозвали. Таким образом, решение вступило в законную силу с 12 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка. С 24 декабря начнется выплата возмещения вкладчиком, банком-агентом определен Банк ВТБ Казахстан.

«12 декабря вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 24 октября 2018 года о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki» в связи с возвратом Алматинским городским судом (апелляционной коллегией) жалобы, поданной 29 ноября 2018 года», - говорится в сообщении регулятора в четверг.

В Нацбанке напомнили, что возмещение вкладчикам будет выплачиваться из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Банком-агентом определен «Банк ВТБ (Казахстан)».

«Выплата вкладчикам АО «Qazaq Banki» через банк-агент ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» начнется 24 декабря 2018 года. До 24 декабря ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» не вправе принимать заявления вкладчиков и выплачивать гарантийное возмещение», - говорится в сообщении Нацбанка.

Выплата возмещения будет осуществляться банком-агентом в течение шести месяцев – с 24 декабря 2018 года по 24 июня 2019 года. Для этого клиентам АО «Qazaq Banki» необходимо обратиться в любой филиал или отделение банка-агента на территории Казахстана. Вкладчики, которые не обратятся в банк-агент в течение полугода, смогут получить возмещение непосредственно в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

В Нацбанке подчеркнули, что КФГД за счет средств специального резерва «обеспечит банк-агент в полном объеме денежными средствами для выплаты возмещения вкладчикам АО «Qazaq Banki».

«КФГД зарезервированы деньги на специальном счете в Национальном банке Республики Казахстан в объеме 20,4 млрд тенге, которые будут перечислены в банк-агент для проведения выплаты в полном объеме обязательств перед 18 246 вкладчиками АО «Qazaq Banki», - уточнил регулятор.

Сообщается, что из 18 246 вкладчиков Qazaq Banki 17 369 вкладчиков имеют депозиты в пределах гарантируемой суммы и получат возмещение в полном объеме. 877 вкладчиков имеют требования сверх максимальной суммы гарантии – в этом случае, наряду с получением возмещения в банке-агенте, они вправе предъявить свои требования в сумме, не покрываемой гарантией, к ликвидационной комиссии Qazaq Banki.

Нацбанк лишил лицензии Qazaq banki 27 августа, с 28 августа прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял решение о ликвидации Qazaq Banki 24 октября. Однако 29 ноября на решение суда была подана апелляционная жалоба.