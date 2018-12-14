В Алматы установят памятник, доказывающий 1000-летний возраст города

В ходе встречи с представителями общественности аким Алматы Бауыржан Байбек представил национальные проекты, которые будут реализованы в Алматы в рамках исполнения поручений главы государства, данных в статье «Семь граней Великой степи». Всего проектов 6. А в рамках программы «Рухани жаңғыру» одобрено 265 проектов общей стоимостью 97,7 млрд тенг, сообщает «Казинформ» .

В перечень сакральных мест республиканского значения от Алматы вошли мавзолей Райымбек Батыра, могильник «Боралдайские сакские курганы», Вознесенский кафедральный собор, Дом-музей А. Байтурсынова, площадь Республики (Монумент независимости, памятник «Рассвет независимости») и здание правительства.

Мавзолей Райымбек Батыра будет реконструирован, здесь тоже будет построен музей истории казахских батыров и святых. Планируется также построить мечеть и гостиницу для приезжих. Ежегодно мавзолей посещают около 300 тыс. человек, а в будущем количество посетителей достигнет 500 тыс. в год.

На территории «Казахфильма» планируется строительство комплекса «Этноленд», а в районе пересечения улиц Розыбакиева и Штрауса, где были найдены сакские курганы, планируется создать Центр сакской культуры. Этот участок был в собственности «Казкоммерцбанка», теперь 1 га земли передан городу. Здесь и будет создан музей под открытым небом.

В Центральном парке культуры и отдыха будут установлены два памятника, напоминающие о казахской культуре. Так, при входе будет установлен памятник серебряной монеты, доказывающей 1000-летний возраст Алматы. Кроме того, изготавливается памятник казахского национального календаря. На него будут нанесены надписи руническим письмом и латиницей.