Лидерами по переработкам госслужащих названы Миннацэкономики, Минсельхоз и МОН

Глава Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о результатах выездного мониторинга соблюдения графика работы госслужащих во всех центральных госорганах и акиматах. По его информации, лидерами по переработкам являются 4 министерства и 3 акимата.

«Главой государства дана четкая установка – ликвидировать необоснованные переработки государственных служащих. За 2 месяца мы провели масштабную разъяснительную работу во всем госаппарате относительно недопустимости переработок. Всю прошлую неделю совместно с представителями гражданского общества и СМИ мы провели выездной мониторинг соблюдения графика во всех центральных госорганах и акиматах. В результате, выявили 113 нарушений. В числе «лидеров» – МНЭ, МСХ, МТСЗН, МОН, акиматы Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областей», - написал Шпекбаев в Facebook.

«Напрашивается вопрос: эти госорганы не поняли всю серьезность проблемы либо саботируют прямое поручение президента?», - задался вопросом глава агентства.

Он сообщил, что для принятия мер в отношении нарушителей трудового законодательства направлены представления на имя первых руководителей госорганов, а по нарушениям, имеющим системный характер, материалы направлены в инспекцию труда для проверки и рассмотрения административной ответственности руководителей госорганов.

Шпекбаев добавил, что «все серьезные исследования свидетельствуют о том, что постоянные сверхнагрузки только снижают производительность труда».

«В частности, по данным американских исследований, количество ошибок к концу 8-часового рабочего дня в среднем вырастает на 10%, а к завершению 10-часового рабочего дня этот показатель составляет около 30%. И пока мы бьемся за рациональный режим работы госслужащих в формате 8 часов и 5 дней, в ряде передовых компаний мира введен 6-часовой рабочий день, а пятница является днем дистанционной работы», - отметил он.

Кроме того, по словам главы ведомства, «массовое пребывание служащих на рабочих местах после 18.30 влечет еще одну проблему – увеличение административных расходов». Он признал, что «в агентстве проблема переработок тоже была», но «решили ее быстро».

«Провели несколько проверок, по итогам которых лишили провинившихся сотрудников надбавок и наказали их непосредственных руководителей. В результате мои коллеги вовремя уходят домой и восьми часов им вполне достаточно, чтобы эффективно и результативно выполнять свою работу. В данном контексте выглядит уместным процитировать Стива Джобса: «работать нужно не 12 часов в сутки, а головой». Вполне подходящий совет для нерациональных и неэффективных трудоголиков от госслужбы», - отметил Шпекбаев.

Напомним, во время послания народу Казахстана 5 октября глава государства Нурсултан Назарбаев раскритиковал правительство и госорганы за чрезмерное количество совещаний и потребовал дать госслужащим «нормально жить». Президент подчеркнул, что «госслужащие должны работать 7 часов по закону».

«Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решать вопросы. Он сидит до часу ночи, бывает дни, когда правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день. (…) Ничего не контролируется в стране. Только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил», - потребовал президент.

После этого Шпекбаев отмечал необходимость внедрения системы автоматического отключения компьютеров после 8-часового рабочего дня.