Стимулирующий метод тарифообразования внедрят в Казахстане

В Казахстане введут новый стимулирующий метод тарифообразования. В частности, в случае перебоев с электроэнергией, водоснабжением и другими услугами тариф на них будет снижаться, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Глава ведомства представил депутатам законопроект «О естественных монополиях», за принятие которого в итоге проголосовала палата.

«Проектом закона «О естественных монополиях» планируется внедрение нового стимулирующего метода тарифообразования, направленного на: привлечение инвестиций, стимулирование субъектов к снижению операционных затрат, повышение эффективности деятельности субъектов, качества и надежности предоставляемых ими услуг», - рассказал Сулейменов.

По его словам, для субъектов естественных монополий уполномоченным органом совместно с соответствующими государственными органами будут утверждаться показатели качества и надежности регулируемых услуг. Например, в сфере электроэнергетики планируется внедрить такие показатели качества и надежности как, количество жалоб потребителей на оказание некачественных услуг; среднее число и длительность долговременных внеплановых отключений. В сфере теплоснабжения: количество потребителей (дней) отключения теплоснабжения в течение отопительного сезона. В сфере водоснабжения: количество перерывов в подаче воды более 4 часов; доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

«Недостижение данных показателей будет влиять на уровень тарифа путем его снижения», - подчеркнул министр.

Также при формировании тарифа будет применяться показатель эффективности, направленный на ежегодное снижение затрат субъекта.

«То есть в утвержденном тарифе директивно будет задан индекс на ежегодное снижение затрат. Тем самым субъект будет вынужден снижать свои затраты в рамках индекса. Превышение заданного индекса приведет к убыткам субъекта, и наоборот – оптимизация затрат позволит субъекту самостоятельно распоряжаться сэкономленной частью денежных средств. Необходимо отметить, что применение нового стимулирующего метода тарифообразования будет возможно только при экономической и технологической готовности субъектов», - также объяснил Сулейменов.

Вместе с тем для повышения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и усиления контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных программ проектом закона предусматривается внедрение двух новых институтов. Это совет по тарифной политике – консультативный совещательный орган, который будет обсуждать и вырабатывать предложения по разработке основных направлений государственной политики регулирования в сферах естественных монополий. Кроме того, совет по тарифной политике будет рассматривать проекты инвестиционных программ монополистов; заслушивать отчеты об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ субъектов естественных монополий; заслушивать отчеты о достижении показателей эффективности деятельности и соблюдения показателей качества и надежности услуг субъектами естественных монополий. В его состав будут входить депутаты парламента, представители палаты «Атамекен», общественных объединений, независимых экспертов и другие.

Второй институт – это общественное объединение потребителей услуг субъектов естественных монополий. Это некоммерческая организация, создаваемая потребителями услуг монополистов в целях защиты своих прав и законных интересов. По словам Сулейменова, объединение потребителей будет участвовать в рассмотрении проектов инвестиционных программ, отчетов об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ; участвовать в рассмотрении отчетов о достижении показателей эффективности деятельности и соблюдения показателей качества и надежности услуг субъектами естественных монополий; представлять интересы потребителей в отношениях с уполномоченным, государственными органами, субъектами естественных монополий, судами и иными лицами; подавать иски в суд о защите прав потребителей от имени потребителей услуг субъектов естественных монополий.

«Работа данных институтов позволит существенно усилить контроль над деятельностью монополистов в вопросах использования средств потребителей и качества предоставляемых услуг», - уверен министр.