В августе в обшивке корабля было обнаружено отверстие, из-за чего космонавты вернулись позже запланированного срока
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Экипаж корабля «Союз МС-09» вернулся на Землю
фото с сайта Роскосмоса

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09», отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции, благополучно вернулись на Землю, сообщается на сайте Роскосмоса.

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмосa Сергеем Прокопьевым, астронавтом ESA Александром Герстом и астронавтом NASA Сериной Ауньён-Чэнселлор совершил посадку в 147 км юго-восточнее города Жезказган сегодня, 20 декабря, в 8:02 мск. Во время возвращения экипажа командир корабля Прокопьев задействовал для переговоров с Землей дублирующую систему связи своего скафандра. Параллельно репортаж о процессе посадки вел бортинженер-1 Герст.

«Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее», - отмечается в сообщении Роскосмоса.

Экипаж экспедиции 56/57 пробыл на МКС 197 суток – с 8 июня. За время пребывания на Международной космической станции он выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительной экспедиции, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Напомним, что возвращение экипажа «Союз МС-09» на Землю было запланировано на 13 декабря, однако из-за произошедшей в конце августа нештатной ситуации космонавты вернулись позже. 30 августа было зафиксировано падение давления воздуха внутри МКС. Экипаж станции провел обследование всех модулей станции, с поочередной герметизаций отсеков, и выявил просверленное отверстие в бытовом отсеке корабля.

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