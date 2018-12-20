Экипаж корабля «Союз МС-09» вернулся на Землю

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09», отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции, благополучно вернулись на Землю, сообщается на сайте Роскосмоса.

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмосa Сергеем Прокопьевым, астронавтом ESA Александром Герстом и астронавтом NASA Сериной Ауньён-Чэнселлор совершил посадку в 147 км юго-восточнее города Жезказган сегодня, 20 декабря, в 8:02 мск. Во время возвращения экипажа командир корабля Прокопьев задействовал для переговоров с Землей дублирующую систему связи своего скафандра. Параллельно репортаж о процессе посадки вел бортинженер-1 Герст.

«Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее», - отмечается в сообщении Роскосмоса.

Экипаж экспедиции 56/57 пробыл на МКС 197 суток – с 8 июня. За время пребывания на Международной космической станции он выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительной экспедиции, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Напомним, что возвращение экипажа «Союз МС-09» на Землю было запланировано на 13 декабря, однако из-за произошедшей в конце августа нештатной ситуации космонавты вернулись позже. 30 августа было зафиксировано падение давления воздуха внутри МКС. Экипаж станции провел обследование всех модулей станции, с поочередной герметизаций отсеков, и выявил просверленное отверстие в бытовом отсеке корабля.