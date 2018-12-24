Ни одного тиына Стати уплачено не было, заверил Бекетаев

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, комментируя в кулуарах правчаса дело Стати, отметил, что «ни одного тиына уплачено не было». Также он сообщил, что «сейчас уверенности больше» в том, что дело о «заморозке» активов Нацфонда будет разрешено в пользу казахстанской стороны.

«Ни одного тиына Стати уплачено не было. Эту работу мы продолжаем. По сравнению с декабрем прошлого года уверенность больше. Эти процессы судебные – они длительные, но нас очень укрепил лондонский судебный процесс, когда Стати был обязан представить дополнительные документы о своей деятельности в Казахстане», - сказал Бекетаев.

Министр уточнил, что «он предоставил, в том числе переписку со своими аудиторами, юристами», что дало «нам дополнительные доказательства его мошенничества».

«Поэтому сейчас уверенности больше», - сказал Бекетаев.

Ранее министерство юстиции сообщало, что Высокий суд Англии рассмотрит законность «заморозки» американским банком $500 тыс. активов Нацфонда РК. Также указывалось, что 4 декабря судья коммерческого суда отклонил ходатайство молдавских бизнесменов об отсутствии юрисдикции английского суда рассматривать данный спор.

Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати инициировали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено $500 млн. Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне 2017 года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества. После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд, что намного превышает их претензии. В мае этого года Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда и постановил, что снять арест с оставшихся средств возможно в английских судах.

В ноябре окружной суд США в Колумбии отказал Казахстану в отсрочке обязательств по Договору к Энергетической хартии выплатить арбитражное решение в размере $525 млн. В постановлении суда отмечается, что Стати может вернуть эти деньги из «любых государственных активов Казахстана в США». Между тем в министерстве юстиции РК заявили, что Стати не может по своему усмотрению наложить взыскание на казахстанские активы в округе Колумбия.