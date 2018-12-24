Систему денежных переводов по номеру телефона полноценно внедрят в Казахстане с нового года

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Жанат Курманов в ходе выступления на площадке Международного технологического парка IT-стартапов «Astana Hub» сообщил, что регулятор совместно с банковским сообществом реализует ряд новых инициатив по цифровизации финансовых услуг. В частности, с начала 2019 года в промышленную эксплуатацию планируется запуск межбанковской системы мгновенных платежей между клиентами различных банков по номеру мобильного телефона.

«Это межбанковская технологическая платформа, которая позволяет клиентам разных банков проводить платежи между собой в моментальном режиме также просто, как и внутрибанковские платежи. Цели данной системы – обеспечение доступности финансовых услуг для пользователей и устранение межбанковских барьеров», - сказал Курманов.

Локальная платежная система была разработана в сентябре 2018 года. Тогда Нацбанк сообщил о ее запуске в пилотном режиме. Система позволяет переводить деньги в национальной валюте между клиентами разных банков по номеру мобильного телефона в любое время суток и поддерживает различные инструменты оплаты и получения перевода: с использованием банковского счета, платежной карточки и электронных денег. Максимальный лимит на одну транзакцию составляет 500 тыс. тенге. Тариф за обслуживание транзакций в системе для банков-участников составляет менее 1 тенге за один платеж (перевод) вне зависимости от суммы транзакции. Первыми участниками системы стали АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Altyn Bank». На стадии подключения находились ряд других банков. Сообщалось, что «новая услуга появится в мобильных приложениях и системах дистанционного обслуживания банков-участников по мере настройки всех внутренних бизнес-процессов согласно их внутреннему плану».

Кроме того, в 2019 году регулятором планируется введение онлайн-страхования. По словам Курманова, внедрение данного проекта повлечет за собой снижение стоимости услуг страхования, а также повысится географическая доступность страховых услуг для жителей отдаленных регионов, где отсутствует офис страховой компании или агент.

«Онлайн-страхование предполагает полную отмену бумажного страхового полиса. Население может заключать договоры обязательного страхования в электронной форме через интернет - ресурсы страховых компаний без участия посредников», - отметил он.

Запуск пилотного проекта по идентификации потребителей финансовых услуг посредством их биометрических данных планируется в 1 квартале 2019 года.

«Внедрение механизма удаленной идентификации клиента позволит гражданам, в том числе проживающим в отдаленных регионах, вне зависимости от географического расположения, получать финансовые услуги дистанционным способом, используя любое оборудование - смартфоны, планшеты, компьютеры. Это решение необходимо для дистанционного получения востребованных финансовых услуг, таких как открытие банковского счета, платежной карточки, получение кредита через интернет», - пояснил Курманов, отметив, что на сегодняшний день совместно с министерствами внутренних дел, юстиции, информации и коммуникаций прорабатываются вопросы онлайн идентификации клиентов с использованием биометрических данных (распознавание лица, голос) и сведений из государственных баз данных.

Курманов также сообщил, что Национальным банком прорабатываются системные меры для эффективного противодействия кибератакам и мошенническим действиям в цифровой среде. Это меры по созданию при регуляторе центра компетенции, оперативного центра по обеспечению кибербезопасности в финансовом секторе, службы реагирования на инциденты кибербезопасности. Также проводится работа по формированию системы обмена данными с банками об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах; о критериях выявления уязвимостей и угроз и наличии информационной безопасности, заключил он.