Представители акимата Алматы не пришли на суд по смогу

Сегодня, 21 декабря, в Бостандыкском районном суде должны были начаться слушания по иску гражданского активиста Альнура Ильяшева к акимату Алматы из-за бездействия в ситуации со смогом. Представители ответчика не пришли на суд и не предоставили отзыв, хотя знали о том, что должны это сделать. В зале были только представители третьих лиц - департамента экологии и управления природных ресурсов.

«В отзыве они должны были представить свои доводы против нашей позиции. Еще полторы недели назад было установлено, что они должны сделать это до 20-го числа (декабря - V), то есть еще вчера», - сказал Vласти Альнур Ильяшев.

Следующее заседание назначено на 24 декабря.

Напомним, гражданский активист Альнур Ильяшев в своем исковом заявлении пишет, что «одним из основных и крупных загрязнителей воздушного бассейна г. Алматы являются выбросы ТЭЦ-2 АО «Алматинские электрические станции» в Алатауском районе». Он считает, что акимат не уделяет проблеме смога должного внимания.

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