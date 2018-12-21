Представители акимата Алматы не пришли на суд по смогу

Также они не предоставили отзыв на иск
Сегодня, 21 декабря, в Бостандыкском районном суде должны были начаться слушания по иску гражданского активиста Альнура Ильяшева к акимату Алматы из-за бездействия в ситуации со смогом. Представители ответчика не пришли на суд и не предоставили отзыв, хотя знали о том, что должны это сделать. В зале были только представители третьих лиц - департамента экологии и управления природных ресурсов.
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