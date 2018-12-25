В МВД укрепят службу собственной безопасности

В рамках модернизации правоохранительной системы планируется укрепить службу собственной безопасности МВД. Об этом, как сообщает «Казинформ» , рассказал председатель общественного совета при МВД РК Марат Когамов в кулуарах конференции по вопросам прозрачности деятельности правоохранительных органов.

Когамов проинформировал, что в «дорожной карте» по модернизации органов внутренних дел, которая находится на рассмотрении в правительстве, есть отдельный раздел, посвященный проблематике противодействия коррупции.

«Полицейские иногда совершают акты коррупции и так далее. Очень много подразделений полиции занимаются оказанием госуслуг населению, но вы сами с этим сталкиваетесь. Поэтому необходимы автоматизация этих процессов, отдаление полицейского от конкретного услугополучателя. Это первое направление», - сказал он.

Второе направление, по его словам, это ужесточение дисциплинарной ответственности.

«Она будет повышена, будет касаться первых руководителей. Малейшее отклонение подчиненного от норм нравственности, норм закона повлечет очень суровую ответственность как для совершителя правонарушения, так и для его первого руководителя», - пояснил Когамов.

Кроме этого, будет укреплена служба собственной безопасности – это третье направление «дорожной карты».

«В проекте «дорожной карты» предусмотрено, что очень сильно будут укреплены и развиты службы внутренней, собственной безопасности МВД, они будут бороться с коррупционерами в рядах полиции, во-вторых, защищать честных сотрудников от неправомерного воздействия на них во время раскрытия и расследования преступления, в том числе организованной преступности. Такое есть, но надо будет устранять эти моменты», - сказал Когамов.

При этом он констатировал, что «численность у подразделений маленькая», и поэтому «там тоже нужно много моментов продумать». Сейчас же, по его словам, «политика такая: они подчиняются непосредственно первому руководителю, министру, у них свои следователи, свой оперативный аппарат, своя уголовная статистика, они ведут дела в отношении сотрудников».

«Это тяжелая и сложная работа, потому что носить погоны и бороться с такими же людьми в своих рядах очень сложно и небезопасно, но тем не менее, они ведут работу», - отметил Когамов.