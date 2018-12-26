5,8 млрд кубометров газа экспортирует Казахстан в Китай по итогам 2018 года

По итогам текущего года Казахстан превысит план по добыче газа на 2,6% до уровня 54,8 млрд кубометров, а экспортирует 19 млрд кубометров, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Добыча газа по итогам года превысит план на 2,6% и составит 54,8 млрд кубических метров. Производство товарного газа увеличилось до 33 млрд кубических метров, с ростом на 4,4% и сжиженного газа до 3 млн тонн с ростом на 3,4% к 2017 году», - сообщил Бозумбаев.

По его информации, экспорт газа составит 19 млрд кубометром с ростом на 10,4% к 2017 году.

«В рамках экономического сотрудничества с Китаем налажен ежегодный объем экспорта до 10 млрд кубических метров. В 2017 году впервые был осуществлен экспорт газа в объеме 1,1 млрд, в 2018 году объем уже составит 5,8 млрд кубических метров», - также проинформировал министр.

Кроме того, увеличен и объем транзита газа до 90 млрд кубических метров с ростом в 6,4% к 2017 году.

Как сообщалось, АО «КазТрансГаз» и компания «PetroChina International Company Limited» 12 октября в Пекине подписали 5-летний контракт об увеличении экспорта казахстанского газа до 10 млрд кубометров в год с 2019 года.