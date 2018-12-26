Мажилис одобрил ратификацию Конвенции о статусе Каспия

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты в среду рассмотрели и одобрили ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В заключении к законопроекту отмечается, что целью Конвенции является определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Конвенцией устанавливаются принципы деятельности сторон на Каспийском море, основные из которых: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга.

В соответствии с документом стороны осуществляют деятельность в Каспийском море в целях судоходства, промысла, использования и охраны водных биологических ресурсов, разведки и разработки ресурсов его дна и недр, а также иные виды деятельности в соответствии с Конвенцией, совместимыми с ней отдельными соглашениями сторон и их национальным законодательством.

Акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды; территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий; рыболовные зоны шириной 10 морских миль, прилегающие к территориальным водам; общее водное пространство. Каждая сторона в своей рыболовной зоне обладает исключительным правом на осуществление промысла водных биологических ресурсов.

Кроме этого, каждая сторона предоставляет судам под флагами других сторон, осуществляющих перевозку грузов, пассажиров и багажа, буксировку, а также спасательные операции такое же обращение, какое она предоставляет таким национальным судам в отношении свободного доступа в свои порты на Каспии, их использования для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных и других портовых сборов и использования услуг, предназначенных для судоходства и осуществления обычных коммерческих операций.

В Конвенции стороны установили, что могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, а также обязуются защищать и сохранять экологическую систему Каспийского моря и все ее компоненты.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана президентами Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана на саммите в Актау 12 августа этого года.