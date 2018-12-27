В Алматы появился новый арт-объект «Гагарин»

В Алматы появился новый арт-объект. Инсталляция из бронзы, изображающая космонавта Юрия Гагарина в скафандре, сидящем на скамейке, установлена на проспекте Гагарина, южнее проспекта Абая, сообщила пресс-служба акимата.

Ранее в ходе рабочего объезда по инспектированию темпов жилищного строительства аким города Бауыржан Байбек заметил подобную инсталляцию во дворе одного из новых жилых комплексов и поручил создать более детально проработанный экземпляр, установив его на проспекте Гагарина.

«Данный арт-объект не просто точка притяжения для селфи, но и своего рода дань прошлому, поскольку именно с территории Казахстана Юрий Гагарин первым в истории человечества совершил полет в космическое пространство. Авторами проекта являются молодые студенты Казахской академии искусств имени Жургенова Азамат Кабыл и Акылбек Шакен», - отметили в акимате.

Один из авторов инсталляции Азамат Кабыл считает, что «скульптура отлично вписывается в ландшафт города, оживляет эту аллею».

«Надеюсь, подобных объектов в Алматы будет становиться больше, потому что они придают ему свою изюминку. Тем более это возможность самореализации для молодых художников», - сказал он.