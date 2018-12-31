Назарбаев выразил соболезнования семье Султана Джиенбаева

«Проявив отвагу и мужество на фронте, в мирное время Султан Сулейменович, занимая высокие должности, показал себя как сильный руководитель и умелый организатор, внося значительный вклад в укрепление и процветание республики. На протяжении многих лет, будучи министром торговли и заместителем Председателя Совета Министров, он приложил много усилий для развития возглавляемых им отраслей в соответствии с велением времени», - говорится в телеграмме.

Назарбаев отметил, что «и после выхода на почетный отдых, Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны». Президент уверен, что «имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранится в памяти казахстанцев».

Султан Джиенбаев родился в 1921 году в Алма-Ате. В 1941 году был призван на фронт. Был командиром роты противотанковых ружей. За отличие в боях на фронтах Великой Отечественной войны, за мужество и отвагу, проявленные при отражении танковой атаки удостоен двух орденов Отечественной войны I степени. Партийный и государственный деятель, был министром торговли КазССР в 1962-1970 годах, заместителем председателя Совета Министров Казахской ССР в 1970-1984 годах. Лауреат Государственной премия мира и прогресса Первого Президента – Лидера нации (2016 г.), почетный гражданин Алматы, автор книги о боевом пути 100-й отдельной стрелковой казахской бригады.