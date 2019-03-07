Компания Huawei подала иск против правительства США за неправомочное принятие в 2018 году закона о государственной обороне (NDAA), который запрещает федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование китайской компании. Вашингтон ранее заявлял, что власти КНР используют технологии Huawei в целях слежки.

По данным СМИ, Huawei подала иск в окружной суд Техаса – в этом штате расположено головное представительство китайской компании на территории США. В частности, компания намерена оспорить конституционность раздела 889, который запрещает американским госструктурам и их подрядчикам приобретать оборудование китайского производителя. В заявлении компании утверждается, что конгресс США так и не смог предъявить доказательства, которые бы оправдывали введение ограничений на продукты Huawei.

Как заявил гендиректор Huawei Го Пин, «этот запрет не только является незаконным, но и ограничивает участие Huawei в честной конкуренции, что, в конечном счете, вредит потребителям США».

«Мы с нетерпением ждем вердикта суда и надеемся, что это пойдет на пользу и Huawei, и американскому народу», - добавил он.

В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы, в частности China Telecom, China Mobile и China Unicom, со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Скорость передачи информации будет в 20-50 раз быстрее, чем при использовании существующих стандартов связи.

США не раз призывали ряд стран отказаться от оборудования Huawei для внедрения технологии 5G, считая, что с его помощью компания занимается сбором секретных данных. Такие же обвинения в адрес китайской компании звучали от Австралии. После того, как США и Австралия обвинили компанию в техническом шпионаже, Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря 2018 года была задержана финансовый директор китайской компании Мэн Ваньчжоу, которую в США подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. А 11 января польские власти задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

1 марта финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады, управление пограничных служб этой страны и национальную полицию. По данным издания The Globe and Mail, в иске, который был подан в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, финдиректор Huawei утверждает, что ее конституционные права были нарушены в международном аэропорту Ванкувера, когда пограничники «под видом обычной проверки» незаконно задержали, обыскали и допросили Ваньчжоу. Она требует наказать причастных к незаконным действиям должностных лиц, а также возместить ей затраты, связанные с задержанием.

6 марта на слушаниях по вопросу экстрадиции Ваньчжоу в США защита указала на возможный политический характер ее задержания. В качестве аргумента один из адвокатов Ричард Пек привел заявление президента США Дональда Трампа, который еще в декабре прошлого года заявлял, что мог бы вмешаться в дело Минюста в отношении финансового директора Huawei, если это послужило бы интересам национальной безопасности или помогло бы заключить торговую сделку с Китаем. Слушания продолжатся 8 мая.