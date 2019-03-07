Прием документов по жилищной программе «Бакытты отбасы» в Алматы начнется 11 марта

В Алматы приступили к реализации поручений главы государства по поддержке социально уязвимых слоев населения. Глава города Бауыржан Байбек озвучил план реализации и сообщил, что для поддержки этой категории алматинцев, в том числе многодетных семей, из местного бюджета выделяется более 5,5 млрд тенге.

«В целях качественного выполнения поставленных президентом социальных задач в Алматы принят конкретный план действий, в том числе городская социальная программа «Бакытты отбасы». Это льготная жилищная ипотека, стипендии для школьников и студентов, социальные и единовременные выплаты, трудоустройство и др. В целом для комплексной поддержки социально уязвимых слоев населения, в том числе малообеспеченных многодетных семей, выделяется более 5,5 млрд тенге», - сказал Байбек.

Прием документов по специальной городской жилищной программе «Бақытты отбасы» начнется уже с 11 марта. Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка – 2%. Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге.

В рамках программы «Нурлы жер» в Алматы начнется строительство более 40 тыс. арендных квартир, в том числе для малообеспеченных семей.

Также с 11 марта для детей из малообеспеченных семей детский сад станет бесплатным (со 2 ребенка), а с 20 марта почти 4 тыс. отличников учебы из таких семей начнут получать стипендии: школьники – ежемесячно по 5 тыс. тенге, студенты университетов и колледжей – по 10 тыс. тенге.

Кроме этого, по информации акима, с 25 до 50,5 тыс.тенге повышается размер единовременных выплат для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Увеличенные выплаты они начнут получать с 15 марта, планируется охватить порядка 5 тыс. людей. Также с 15 марта на 70% будут увеличены размеры выплат малоимущим на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения (с 5 тыс. до 8,6 тыс. тенге). Также выделены средства на оказание жилищной помощи социально уязвимым слоям населения по возмещению расходов до 5% на коммунальные услуги.

Вместе с тем с 1 марта начат набор для профессиональной подготовки и обучения безработных матерей Алматы с выплатой ежемесячной стипендии в размере 16,7 тыс. тенге, а первый Центр для многодетных матерей, где по принципу одного окна будут оказываться юридические и психологические консультации, реабилитационная помощь, откроется в апреле. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери, а при центре будет организован мини-детский сад.

Кроме того, будет организовано прохождение молодежной практики, трудоустройство с субсидированием и привлечение к социальным работам с ежемесячной зарплатой в 63 тыс. тенге.

«В связи с повышением критериев оказания адресной социальной помощи до 70% от прожиточного минимума, количество получателей в Алматы увеличивается с 2 699 до 4000 человек. Кроме того, повышаются пособия воспитывающим детей-инвалидов с 31,1 тыс. до 41,6 тыс. тенге. Данной мерой планируется охватить 7 394 человек. По поручению главы государства более 30 тыс. работников бюджетной сферы Алматы планируется повысить заработную плату до 30%», - заключили в акимате.