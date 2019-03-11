Между тем в Астане и Алматы в этом году квартиры не выделят
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Больше всего квартир по программе «Нурлы жер» будет доступно участникам программы «7-20-25» в Шымкенте
фото Жанары Каримовой

В ипотечной организации «Баспана» рассказали, сколько квартир по госпрограмме «Нурлы жер» будет доступно участникам программы «7-20-25».

«Согласно плану министерства индустрии и инфраструктурного развития, в 2019 году 3 355 квартир по программе «Нурлы жер» будут выделены акиматами для продажи через программу «7-20-25». Самое большое количество доступных квартир для «7-20-25» будет выделено в Шымкенте (1282 квартиры), Актобе (605 квартир) и СКО (411 квартир)», - сообщили в пресс-службе организации.

В Западно-Казахстанской области выделено 396 квартир, в Мангистауской – 370, в Туркестанской – 336, в Жамбылской – 278, в Костанайской – 252, в Кызылординской – 120. Наименьшее количество квартир будет реализовано в Павлодарской области – 71.

Между тем в Астане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях квартиры в этом году не выделены.

Напомним, что ранее жилье по программе «Нурлы жер» распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. После внесения изменений в правила реализации с начало года оно стало доступно участникам программы «7-20-25».

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