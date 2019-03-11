Больше всего квартир по программе «Нурлы жер» будет доступно участникам программы «7-20-25» в Шымкенте

Между тем в Астане и Алматы в этом году квартиры не выделят
В ипотечной организации «Баспана» рассказали, сколько квартир по госпрограмме «Нурлы жер» будет доступно участникам программы «7-20-25».
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