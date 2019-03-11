Tesla поднимет цены на автомобили

Tesla с 18 марта поднимает цены практически на все электромобили на 3%, сообщает РБК со ссылкой на производителя. Прежней останется только стоимость седана Model 3 стандартной комплектации - $35 тыс.

В компании объяснили подорожание электромобилей решением сохранить большее число розничных магазинов.

«Другими словами, мы закроем только половину магазинов [от изначальной цифры], но поэтому и сэкономить получится только наполовину», - отмечается в сообщении.

За последние две недели Tesla закрыла 10% магазинов, еще 20% точек находятся на рассмотрении. Всего у компании 378 розничных точек по всему миру.

Ранее, 1 марта, компания сообщила, что закроет большинство своих розничных магазинов и переведет все продажи онлайн, что в том числе позволит снизить стоимость Model 3 на 6%. Закрытие магазинов связано с оптимизацией расходов. В конце января компания в опубликованном финансовом отчете сообщила об убытке в $976 млн в 2018 году.

В начале января компания объявила о снижении цен на все свои модели на $2 тыс., чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей. Позже Tesla сообщила, что прекращает с 14 января продажи самых дешевых автомобилей Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч. Они стоили $76 тыс. и $82 тыс. соответственно. Самая дешевая версия Model S с аккумулятором на 100 кВт/час будет стоить $96 тыс., а Model X с таким же аккумулятором - $97 тыс.