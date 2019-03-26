Потушить пожар на месторождении «Каламкас» не удается из-за отсутствия подъездных путей

АО «КаМунайГаз» сообщило, что локализовать пожар на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области пока не удается из-за отсутствия подъездных к нему путей.

По данным КМГ, 25 марта в 05:46 в районе скважины №8232 произошло возгорание очага газоводяной смеси, выброс которой начался 16 марта. В 05:58 на место прибыл боевой расчет ТОО «Семсер – Өрт сөндіруші», а к 14:30 понедельника для ликвидации пожара дополнительно прибыли 6 пожарных расчетов ГПС Актау: 4 автоцистерны, 1 передвижная насосная станция, 1 автомобиль газоводяного тушения.

«В настоящее время на месте возгорания задействовано 12 единиц пожарной

техники и 53 человек личного состава ДЧС Мангистауской области, ТОО «Семсер –

Өрт сөндіруші» и ТОО «Файр протекшн ЛТД». В ходе тушения были проведены несколько попыток для локализации возгорания переносными лафетными стволами, однако в связи отсутствием подъездных путей к очагу, локализовать возгорание не удалось», - говорится в сообщении компании.

В КМГ напомнили, что 13 марта «в процессе строительства скважины на осложненном участке месторождения произошло газоводопроявление техногенного характера, которое свойственно центральной части месторождения».

«Причиной газоводопроявления является скопление техногенного газа. С 13-24 марта специалистами проводились работы по промывке скважины с утяжелённым буровым раствором, а также ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов», - добавили в компании.

В настоящее время на месте ЧП создан оперативный штаб, которым руководит начальник ДЧС Мангистауской области.

На месторождении «Каламкас» в Мангистауской области, где ранее был зафиксирован выброс газоводяной смеси, произошел пожар, сообщил комитет по ЧС.

Как сообщалось, что на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области, где ранее был зафиксирован выброс газоводяной смеси, произошел пожар, жертв и пострадавших нет.