Рынку дается четкий сигнал предсказуемости в денежно-кредитной политике – Мамин

Правительство и Нацбанк будут работать в новом формате
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Новый формат совместной работы правительства и Национального банка дает четкий сигнал рынку по предсказуемости фискальной, валютной и денежно-кредитной политике, заявил во вторник в ходе заседания кабмина премьер-министр Аскар Мамин. Напомним, сегодня здесь рассмотрели соглашение между правительством и Национальным банком о координации мер макроэкономической политики на 2019 год.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые