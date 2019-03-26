Рынку дается четкий сигнал предсказуемости в денежно-кредитной политике – Мамин

Новый формат совместной работы правительства и Национального банка дает четкий сигнал рынку по предсказуемости фискальной, валютной и денежно-кредитной политике, заявил во вторник в ходе заседания кабмина премьер-министр Аскар Мамин. Напомним, сегодня здесь рассмотрели соглашение между правительством и Национальным банком о координации мер макроэкономической политики на 2019 год.

«Впервые взаимодействие между правительством и Национальным банком оформляется в виде соглашения», - подчеркнул Мамин.

Он отметил, что это новый формат совместной работы.

«Определяется взаимодействие по содействию экономическому росту. Дается четкий сигнал рынку по предсказуемости фискальной валютной денежно-кредитной и макроэкономической политике в целом», - считает глава кабинета министров.

В этой связи он предложил проголосовать за принятие документа.