К тушению пожара привлечены 3 вертолета
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В Баку загорелся торговый центр
Фото Trend

В Баку загорелся торговый центр «Диглас», пожар начался в одном из магазинов, огонь распространился до четвертого этажа.

По информации агентства ТАСС, возгорание в ТЦ произошло утром. Сотрудники ТЦ были эвакуированы. Пожар начался в одном из магазинов, огонь распространился на все четыре этажа торгового центра. К тушению пожара привлечены вертолеты авиационного подразделения МЧС Азербайджана, спасатели перекрыли все дороги к зданию.

Между тем Trend сообщает, что в настоящее время предотвращено распространение огня на расположенные рядом торговые объекты. В тушении пожара задействованы спасатели Службы спасения особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиаотряда МЧС.

По данным Минздрава, медпомощь оказана двум сотрудникам МЧС, у одного из них резаная рана правой руки, он был доставлен в третью городскую Клиническую больницу. Еще двоим оказана помощь на месте – это владельцы магазинов, «и возникшие у них проблемы с самочувствием связаны с потерей сгоревших в магазине товаров».

Сумма общего ущерба может достичь 30 млн манатов ($17,6 млн), отмечает ТАСС.


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