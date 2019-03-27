Обучившихся на гранте выпускников аграрных вузов обяжут отрабатывать в селах

Выпускников аграрных вузов, которые получали образование за счет государственных средств, обяжут отрабатывать в селах. Такую норму содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис. Кроме того, этим документом планируется решить ряд проблем в этой сфере.

«Законопроектом предусмотрено субсидирование части затрат бизнеса по финансированию научных исследований. (…) Также будет введено обязательное требование отработки в сельской местности для выпускников аграрных вузов», - заявил депутатам, представляя законопроект, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

В заключении профильного комитета мажилиса отмечается, что обязательная отработка будет для выпускников «в пределах квоты по сельскохозяйственным специальностям в соответствующих организациях в сельской местности».

Кроме того, для доступности финансирования в рамках законопроекта предусмотрено совершенствование действующей и внедрение новых финансовых инструментов. В частности, будет кардинально изменена система страхования в сельском хозяйстве, осуществлен переход от обязательного страхования к добровольному, а также переход от субсидирования страховых выплат к субсидированию страховых премий. Для обеспечения максимального охвата фитосанитарными и карантинными мероприятиями площадей, подлежащих обработке, законопроектом предлагается разграничение ответственности за проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий между государством и сельхозтоваропроизводителями.

«Предлагается за государством сохранить ответственность за проведение мероприятий против вредителей, болезни сорняков, представляющих высокие санитарный риск, а также мероприятий против карантинных сорняков на землях государственного запаса. За сельхозтоваропроизводителями будет закреплена ответственность за проведение обработок против оставшихся вредителей и болезней. При этом будет предусмотрено субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей на закуп пестицидов для проведения фитосанитарных и карантинных мероприятий», - пояснил Омаров.

По направлению «ветеринария» документом предусматривается: сосредоточение всех контрольно-надзорных функций за одним органом «путем возврата контрольно-надзорной функции от местных исполнительных органов и таможенных органов в ведомство уполномоченного органа в области ветеринарии».