За 2018 и 2019 годы в центр поступило более 5 тыс. замечаний и предложений по качеству учебников
  • 111
Экспертиза учебников в издательствах проводится слабо, констатирует глава профильного центра
фото Жанары Каримовой

Директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримова в интервью Рrimeminister.kz рассказала о том, как в Казахстане проверяют качество учебников и какая работа проводится по улучшению содержательной части. В частности, она констатировала, что в издательствах экспертиза учебной литературы проводится слабо.

Каримова напомнила, что отбор учебников и учебно-методических комплексов (УМК) проводится решением республиканской комиссии министерства образования. Экспертиза же учебной литературы оценивает качество вновь разработанных учебников и учебно-методических комплексов и их соответствие государственным общеобязательным стандартам образования, учебным программам и другим требованиям.

«Система оценивания качества учебной литературы и отбора состоит из пяти этапов: научная и педагогическая экспертиза, апробация, общественная оценка, рассмотрение на предметных комиссиях, на республиканской комиссии. Кроме того, организовывается обсуждение учебников с учителями в регионах, а также общественная читка с участием представителей общественности и СМИ», - рассказала Каримова.

Она отметила, что при оценке качества учебников особое внимание уделяется их соответствию концептуальным положениям общеобязательных стандартов образования, типовому учебному плану и типовой учебной программе; соблюдению базового научного содержания предмета; ценностной ориентированности; представленности казахстанского компонента; практикоориентированности; соответствию содержания возрастным психологическим особенностям учащихся; системности, логической последовательности и преемственности содержания; доступности изложения учебных материалов; повышению мотивации учебной деятельности; направленности на развитие критического мышления и аналитических способностей, а также на развитие исследовательских навыков, навыков самостоятельной творческой работы, на развитие языковой компетенции и коммуникативности; соответствию правилам письменной речи; качеству иллюстрации и т.д.

По словам Каримовой, внедрение обновленного содержания образования и деятельностной модели обучения потребовали изменения содержания учебников: в них сокращен объем теоретических материалов, предназначенных для заучивания и запоминания, а вместо этого стало больше материалов и заданий, связанных с жизненными ситуациями, ориентированных на практическое применение знаний и решение проблем.

«В связи с тем, что учебники вышеуказанной модели в нашей стране разрабатываются впервые, в начале переходного периода имели место некоторые затруднения, связанные с реализацией нового содержания и методических подходов в учебнике. Возникало много вопросов у педагогической общественности и родителей по концептуальным изменениям в содержании и методах обучения. С учетом поступивших замечаний были внесены корректировки в типовые учебные программы и учебники», - добавила она.

При этом Каримова назвала проблемой «слабую внутрииздательскую экспертизу учебной литературы», в связи с чем было рекомендовано повысить ответственность редакторов издательств.

По ее информации, в целях учета мнений и предложений родительской и педагогической общественности по качеству учебной литературы на сайте Центра функционирует «Портал общественной оценки учебников», и за 2018 и 2019 годы поступило более 5 тыс. замечаний, отзывов и предложений. Замечания были направлены в издательства для их учета при доработке учебников и УМК. Кроме этого, во всех регионах проводятся методические семинары по обсуждению проектов учебников и УМК обновленного содержания для ознакомления педагогов, а авторы и издательства проводят презентации проектов разработанных учебников.

«Повышению качества разработки учебников будет способствовать создание Школы авторов путем привлечения отечественных и зарубежных ученых, методистов и экспертов в области учебниковедения. Вопрос учебников касается широкого круга людей: учителей, учеников и родителей. Сегодняшние коммуникации и технологии позволяют реагировать, обсуждать, критиковать или поддерживать новации», - сообщила Каримова.

В контексте перехода на латиницу директор Центра отметила, что «для дальнейшего совершенствования учебников будет проведен концептуальный анализ поступивших предложений и замечаний и разработан оптимальный график переиздания учебной литературы с предоставлением достаточного времени для разработки и доработки учебников».

Между тем, отвечая на вопрос о проблемах обеспечения школ учебниками в срок, то есть к началу учебного года, Каримова констатировала, что «процедура траспортировки учебной литературы в регионы часто проходит с определенными сложностями». По ее словам, это связано «с длительностью и сложностью процессов проведения государственных закупок и заключения договоров с транспортными организациями; с недобросовестным выполнением поставщиками своих обязательств по договору».

«Министерством рассматривается предложение местных исполнительных органов об инициировании внесения изменений в закон «О государственных закупках» в части приобретения услуги по доставке учебников и учебно-методических комплексов от организаций, осуществляющих выпуск учебников и учебно-методических комплексов до организаций образования не на конкурсной основе, а способом из одного источника», - проинформировала она в этой связи.

В целом по республике на 2018-2019 учебный год закуплено более 12 млн учебников для учащихся 3, 6 и 8 классов, переходящих на обновленное содержание.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Астане полиция не дала оппозиции провести шествие
Новости
Джохар Утебеков заявил, что его могут лишить адвокатской лицензии
Новости
Казахстанцам простят задолженность по ипотечным займам на 136 млрд тенге
Новости
Астана переименована в Нур-Султан
Новости
Тургумбаев заявил, что задержаний несогласных с переименованием столицы не было
Новости
Токаев поручил ускорить повышение зарплат бюджетникам