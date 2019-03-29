Экспертиза учебников в издательствах проводится слабо, констатирует глава профильного центра

Директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримова в интервью Рrimeminister.kz рассказала о том, как в Казахстане проверяют качество учебников и какая работа проводится по улучшению содержательной части. В частности, она констатировала, что в издательствах экспертиза учебной литературы проводится слабо.

Каримова напомнила, что отбор учебников и учебно-методических комплексов (УМК) проводится решением республиканской комиссии министерства образования. Экспертиза же учебной литературы оценивает качество вновь разработанных учебников и учебно-методических комплексов и их соответствие государственным общеобязательным стандартам образования, учебным программам и другим требованиям.

«Система оценивания качества учебной литературы и отбора состоит из пяти этапов: научная и педагогическая экспертиза, апробация, общественная оценка, рассмотрение на предметных комиссиях, на республиканской комиссии. Кроме того, организовывается обсуждение учебников с учителями в регионах, а также общественная читка с участием представителей общественности и СМИ», - рассказала Каримова.

Она отметила, что при оценке качества учебников особое внимание уделяется их соответствию концептуальным положениям общеобязательных стандартов образования, типовому учебному плану и типовой учебной программе; соблюдению базового научного содержания предмета; ценностной ориентированности; представленности казахстанского компонента; практикоориентированности; соответствию содержания возрастным психологическим особенностям учащихся; системности, логической последовательности и преемственности содержания; доступности изложения учебных материалов; повышению мотивации учебной деятельности; направленности на развитие критического мышления и аналитических способностей, а также на развитие исследовательских навыков, навыков самостоятельной творческой работы, на развитие языковой компетенции и коммуникативности; соответствию правилам письменной речи; качеству иллюстрации и т.д.

По словам Каримовой, внедрение обновленного содержания образования и деятельностной модели обучения потребовали изменения содержания учебников: в них сокращен объем теоретических материалов, предназначенных для заучивания и запоминания, а вместо этого стало больше материалов и заданий, связанных с жизненными ситуациями, ориентированных на практическое применение знаний и решение проблем.

«В связи с тем, что учебники вышеуказанной модели в нашей стране разрабатываются впервые, в начале переходного периода имели место некоторые затруднения, связанные с реализацией нового содержания и методических подходов в учебнике. Возникало много вопросов у педагогической общественности и родителей по концептуальным изменениям в содержании и методах обучения. С учетом поступивших замечаний были внесены корректировки в типовые учебные программы и учебники», - добавила она.

При этом Каримова назвала проблемой «слабую внутрииздательскую экспертизу учебной литературы», в связи с чем было рекомендовано повысить ответственность редакторов издательств.

По ее информации, в целях учета мнений и предложений родительской и педагогической общественности по качеству учебной литературы на сайте Центра функционирует «Портал общественной оценки учебников», и за 2018 и 2019 годы поступило более 5 тыс. замечаний, отзывов и предложений. Замечания были направлены в издательства для их учета при доработке учебников и УМК. Кроме этого, во всех регионах проводятся методические семинары по обсуждению проектов учебников и УМК обновленного содержания для ознакомления педагогов, а авторы и издательства проводят презентации проектов разработанных учебников.

«Повышению качества разработки учебников будет способствовать создание Школы авторов путем привлечения отечественных и зарубежных ученых, методистов и экспертов в области учебниковедения. Вопрос учебников касается широкого круга людей: учителей, учеников и родителей. Сегодняшние коммуникации и технологии позволяют реагировать, обсуждать, критиковать или поддерживать новации», - сообщила Каримова.

В контексте перехода на латиницу директор Центра отметила, что «для дальнейшего совершенствования учебников будет проведен концептуальный анализ поступивших предложений и замечаний и разработан оптимальный график переиздания учебной литературы с предоставлением достаточного времени для разработки и доработки учебников».

Между тем, отвечая на вопрос о проблемах обеспечения школ учебниками в срок, то есть к началу учебного года, Каримова констатировала, что «процедура траспортировки учебной литературы в регионы часто проходит с определенными сложностями». По ее словам, это связано «с длительностью и сложностью процессов проведения государственных закупок и заключения договоров с транспортными организациями; с недобросовестным выполнением поставщиками своих обязательств по договору».

«Министерством рассматривается предложение местных исполнительных органов об инициировании внесения изменений в закон «О государственных закупках» в части приобретения услуги по доставке учебников и учебно-методических комплексов от организаций, осуществляющих выпуск учебников и учебно-методических комплексов до организаций образования не на конкурсной основе, а способом из одного источника», - проинформировала она в этой связи.

В целом по республике на 2018-2019 учебный год закуплено более 12 млн учебников для учащихся 3, 6 и 8 классов, переходящих на обновленное содержание.