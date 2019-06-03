Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п. Как сообщает пресс-служба регулятора, годовая инфляция в текущем году формируется в середине целевого коридора, а инфляционные ожидания продолжают оставаться ниже годовой инфляции.

По оценкам Нацбанка, с учетом влияния внутренних и внешних факторов годовая инфляция будет находиться в пределах целевого коридора на протяжении 2019-2020 годов.

«В мае 2019 года уровень годовой инфляции сложился на уровне 5,3% по сравнению с 4,9% в предыдущем месяце. Непродовольственная инфляция и инфляция платных услуг в мае формировались на уровне 6,1% и 1,3% в годовом выражении, соответственно. Текущий уровень инфляции во многом сложился под воздействием роста цен на продовольственные товары (7,9% в мае 2019 года) на фоне увеличения инфляции в производственном секторе и удорожания импортной продукции», - говорится в сообщении.

Инфляционные ожидания населения остаются низкими. Так, в марте и апреле ожидаемая на 12 месяцев вперед инфляция, по данным опросов населения, сформировалась на уровне 4,5%. Нацбанк отмечает, что «в случае отсутствия в дальнейшем шоков цен на внутренних товарных рынках закрепление ожидаемой инфляции ниже уровня фактической в перспективе будет оказывать дезинфляционное воздействие».

«Условия во внешнем секторе определяются во многом динамикой мировой цены на нефть, которая остается волатильной. Средняя цена на нефть марки BRENT за январь-май текущего года сложилась на уровне выше 66,8 долларов США за баррель. Однако за период с 27 мая по 3 июня 2019 года цена на нефть резко снизилась на 9 долларов США с 70 до 61 долларов США, или на 13%, что связано с ужесточением торговых условий в мировой экономике. Внешние монетарные условия остались без изменений. Проинфляционное давление со стороны роста цен в странах – основных торговых партнерах в апреле незначительно усилилось. Инфляция в России в апреле составила 5,2%, в Китае – 2,5%, в ЕС – 1,9%. На фоне ожиданий по снижению инфляции в России к концу 2019 года влияние внешнего фактора на инфляцию в дальнейшем будет ослабевать», - отмечает регулятор.

Вместе с тем главным риском со стороны внешних условий, как считает Нацбанк, остается напряженность в торговых отношениях между США и другими странами, в первую очередь с Китаем, что, по мнению регулятора, может привести к замедлению роста мировой экономики и окажет негативное влияние на мировую торговлю, а также товарные и фондовые рынки.

«Основные риски для дальнейшего замедления инфляции на прогнозном горизонте до конца 2020 года связаны с ростом совокупного предложения и внутреннего спроса. В январе-апреле 2019 года краткосрочный экономический индикатор повысился на 4,1% за счет роста в отраслях строительства (8,4%), торговли (7,3%), транспорта (4,8%), сельского хозяйства (3,6%), обрабатывающей (3,5%) и горнодобывающей промышленности (2,6%). Рост объема инвестиций в основной капитал в январе-апреле составил 6,7%. В результате разрыв выпуска оценивается в положительной зоне, т.е. находится выше своего потенциального уровня, формируя определенный проинфляционный потенциал», - сообщает Нацбанк.

Рост экономической активности сопровождается расширением внутреннего спроса на фоне повышения заработных плат и социальных выплат. Так, реальные денежные доходы населения в марте выросли на 9,7% в годовом выражении. Об увеличении потребительской активности населения также свидетельствует рост объема кредитов населения на потребительские цели, который по итогам апреля составил 14,6% в годовом выражении.

По оценке Национального банка, дополнительное влияние на инфляцию от реализации социальных инициатив не превысит 0,3%.

«Денежно-кредитные условия остаются нейтральными. Базовая ставка в реальном выражении, т.е. с учетом ожидаемой через 12 месяцев инфляции, находится на уровне, обеспечивающем сохранение инфляции в целевом коридоре 4-6% на прогнозном горизонте 2019- 2020 годов, а также поддержание устойчивых темпов экономического роста. По сравнению с предыдущим решением по базовой ставке баланс рисков смещается в сторону более высокой траектории развития ставок», - сообщает регулятор.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 июля в 17:00.