Сократить сроки обучения бизнес-основам планируют в Казахстане

Сроки обучения могут сократиться минимум в три раза
Тамара Вааль, VластьПравительство Казахстана планирует снизить сроки обучения граждан бизнес-основам с шести месяцев до одного-двух. Об этом в среду в ходе пленарного заседания при рассмотрении отчетов кабинета министров и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год сообщила заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова.
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