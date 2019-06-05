Сроки обучения могут сократиться минимум в три раза
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Сократить сроки обучения бизнес-основам планируют в Казахстане
Фото с сайта bnew.kz, автор: Асель Турар

Тамара Вааль, Vласть

Правительство Казахстана планирует снизить сроки обучения граждан бизнес-основам с шести месяцев до одного-двух. Об этом в среду в ходе пленарного заседания при рассмотрении отчетов кабинета министров и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год сообщила заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова.

«Срок обучения (по программе Bastau Бизнес - V) слишком длинный: до шести месяцев. Поэтому мы хотим сократить до одного месяца или до двух», - сообщила Абдыкаликова.

В целом, по ее словам, в прошлом году на развитие предпринимательства было выделено 52 млрд тенге. После обучения казахстанцы, которые смогли защитить свои проекты, могут получить микрокредит на сумму от 500 тыс. до 2 млн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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