Сократить сроки обучения бизнес-основам планируют в Казахстане

Правительство Казахстана планирует снизить сроки обучения граждан бизнес-основам с шести месяцев до одного-двух. Об этом в среду в ходе пленарного заседания при рассмотрении отчетов кабинета министров и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год сообщила заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова.

«Срок обучения (по программе Bastau Бизнес - V) слишком длинный: до шести месяцев. Поэтому мы хотим сократить до одного месяца или до двух», - сообщила Абдыкаликова.

В целом, по ее словам, в прошлом году на развитие предпринимательства было выделено 52 млрд тенге. После обучения казахстанцы, которые смогли защитить свои проекты, могут получить микрокредит на сумму от 500 тыс. до 2 млн тенге.