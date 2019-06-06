Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева арестована на два месяца. Такое решение принял специализированный межрайонный следственный суд столицы, сообщила пресс-секретарь городского суда Ботагоз Баянова.

«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал избранную меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны сроком на 2 месяца до 2 августа 2019 года», - сообщила Баянова.

Накануне СМИ со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции сообщили о том, что в отношении Суханбердиевой проводится досудебное расследование. Подробности пока неизвестны.