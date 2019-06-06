В отношении Суханбердиевой ведет расследование Нацбюро
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Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева
фото СЦК

Тамара Вааль, Vласть

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева арестована на два месяца. Такое решение принял специализированный межрайонный следственный суд столицы, сообщила пресс-секретарь городского суда Ботагоз Баянова.

«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал избранную меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны сроком на 2 месяца до 2 августа 2019 года», - сообщила Баянова.

Накануне СМИ со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции сообщили о том, что в отношении Суханбердиевой проводится досудебное расследование. Подробности пока неизвестны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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