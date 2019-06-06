Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

В отношении Суханбердиевой ведет расследование Нацбюро
Тамара Вааль, Vласть
Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева арестована на два месяца. Такое решение принял специализированный межрайонный следственный суд столицы, сообщила пресс-секретарь городского суда Ботагоз Баянова.
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