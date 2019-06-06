Назарбаеву вручили знак и удостоверение почетного сенатора Казахстана

«Мне поручено от имени сената вручить вам нагрудный знак и удостоверение», - сказала Назарбаева на пленарном заседании палаты в четверг, обращаясь к первому главе республики.

Напомним, вступивший 20 марта в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей инаугурации заявил, что считает необходимым предоставить Назарбаеву статус почетного сенатор. По словам Токаева, все портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся «в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений». 30 мая депутаты сената на пленарном заседании проголосовали за присвоение первому президенту Казахстана статуса «Почетный сенатор». По информации сената, этот статус присваивается Назарбаеву за «выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма».