Серикжану Билашу продлили домашний арест

По информации Азаттыка, на суде присутствовали десятки сторонников правозащитника, они развернули в зале заседания плакаты с призывом освободить его.

Адвокат Билаша Айман Умарова попросила суд перевести ее подзащитного в Алматы либо освободить под залог. Судья просьбу адвоката отклонил и свое решение продлить срок содержания под домашним арестом до 10 июля и оставить Билаша именно в столице мотивировал тем, что в вынесенном в марте постановлении суда о мере пресечения не уточняется, должен ли правозащитник содержаться по месту жительства в Алматы или в столице.

Серикжан Билаш был задержан в ночь на 10 марта, по данным столичного департамента полиции, «по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни».

Ранее, в феврале, Билаш уже привлек внимание властей. Тогда, как сообщало Радио Азаттык, специализированный межрайонный административный суд Алматы оштрафовал Билаша на 100 МРП (1 МРП = 2 525 тенге). Его обвиняли в руководстве незарегистрированным объединением и участии в нем.

Билаш известен деятельностью по защите прав казахов в Синьцзяне, его организация «Атажұрт еріктілері» (известна также как «Атажұрт») в числе первых поднимала вопросы о давлении на этнические меньшинства в Китае и существующих там «лагерях политического перевоспитания».