Все банки располагают необходимыми запасами валюты – Нацбанк

В частности, сегодня в соцсетях появились сообщения, что не работают банкоматы нескольких банков, а также распространялись аудиосообщения, что в вкладчики массово снимают деньги с депозитов.
«В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков. В этой связи Национальный банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой», - говорится в сообщении регулятора в пятницу.
Нацбанк добавил, что «депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме».
Регулятор обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.
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