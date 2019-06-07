Все банки располагают необходимыми запасами валюты – Нацбанк

Нацбанк обратился в полицию по факту распространения в соцсетях и мессенджерах информации об оттоке депозитов и отказах банков выдавать деньги. Регулятор утверждает, что эта информация недостоверная.

В частности, сегодня в соцсетях появились сообщения, что не работают банкоматы нескольких банков, а также распространялись аудиосообщения, что в вкладчики массово снимают деньги с депозитов.

«В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков. В этой связи Национальный банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой», - говорится в сообщении регулятора в пятницу.

Нацбанк добавил, что «депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме».

Регулятор обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.