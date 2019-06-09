Он пообещал выстраивать диалог со всеми
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Токаев призвал молодежь быть толерантной к правительству
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев после голосования в воскресенье обратился к молодежи и призвал ее быть толерантной к правительству.

«Я советую всем представителям закона быть толерантными. Но на серьезные нарушения закона не будут закрываться глаза. В то же время я призываю молодых людей быть толерантными к правительству. Нам нужен диалог», - заявил Токаев и напомнил о планах «создать специальный комитет», куда могут войти «все молодые люди».

Как он подчеркнул, неважно, протестует ли молодежь «против правительства или нет», все молодые люди – «часть нашего народа». Токаев считает, что необходимо объединяться, чтобы противостоять глобальным вызовам.

«Но в любом случае, мы будем толерантными к людям, которые высказывают различные мнения. Мы будем выстраивать диалог со всеми: и с теми, кто поддерживает правительство, и с теми, кто против него», - заявил он.

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